Martinez zag 'oude Hazard' in zijn 20 minuten tegen Rusland: "Hij gaat zeker nog 90 minuten spelen"

Eden Hazard kende een goeie invalbeurt tegen Rusland. Roberto Martinez ging zelfs zover om te zeggen dat hij flitsen van de 'oude Eden' zag. Een basisplaats lijkt echt niet meer zover af.

"Ik was heel blij, want ik zag de typische Eden: wegdraaien, versnellen, acties maken... Voor de eerste keer zag je hem met een helder hoofd op het veld stappen. Hiervoor zag je hem denken aan zijn lichaam en mogelijke blessures. Dit is een geweldige stap vooruit. De volgende stap is om dit 90 minuten te kunnen brengen. Hij gaat tegen Denemarken en Finland steeds meer minuten krijgen."

Ik heb Eden nog nooit zo hard zien werken

Hazard is erop gebrand. Hijzelf wou al meer dan 20 minuten spelen tegen Rusland. "Hij is een heel belangrijke speler voor ons, maar we gaan af op de data enerzijds en op wat Eden voelt anderzijds. Hij pusht zich elke dag. Ik heb hem naast het veld nog nooit zo hard zien werken", aldus Martinez.

Maar een basisplaats ligt dus in het verschiet. "Het is belangrijk dat hij zich goed voelt en dat zijn lichaam beetje bij beetje went aan interlandvoetbal. We doen het rustig aan, maar ik ben ervan overtuigd dat hij dit toernooi nog 90 minuten zal spelen."