Rode Duivels laten niets aan het toeval over en passen reisschema aan: 'Kunnen niet anders'

De angst voor een coronaplaag zit er duidelijk goed in bij de Rode Duivels. In die mate zelfs dat het reisschema voor de komende dagen danig hertekend is. Zo vliegen de Duivels na de wedstrijd van Denemarken meteen terug naar België.

In een communiqué maakte de KBVB zondagavond bekend dat de Rode Duivels na afloop van de partij tegen Denemarken terug zal keren naar het basecamp in Tubeke. Initieel zouden de Duivels meteen na de match in Kopenhagen terug naar Sint-Petersburg vliegen en drie dagen trainen in Rusland. 'Het blijkt echter veel moeilijker dan verwacht om alles op een veilige manier georganiseerd te krijgen, hebben we de voorbije dagen mogen ervaren. Daardoor kunnen we niet anders dan terugkeren naar Tubeke. Daar kunnen de spelers zich in de best mogelijke omstandigheden en in een Covid-veiligere omgeving voorbereiden op de wedstrijd tegen Finland, klinkt het.