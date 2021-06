UEFA-preses Ceferin reageert op gebeurtenissen rond Christian Eriksen

Ook UEFA-preses Amelsander Ceferen heeft gereageerd en zijn steun aan de Deense middenvelder laten blijken.

"Momenten zoals deze zetten alles in het leven in zijn perspectief. Ik wens Christian een snelle en volledig herstel en bid voor zijn familie. (...) Ik heb gehoord dat de fans zijn naam aan het scanderen waren in het stadion. Voetbal is een prachtig spelletje en Christian speelt het prachtig", aldus Aleksander Ceferin.

UEFA president Aleksander Čeferin: “Moments like this put everything in life into perspective. I wish Christian a full and speedy recovery and pray his family has strength and faith…” 1/2