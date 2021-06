Zit toernooi van Rode Duivel er dan toch nog niet op? Voorzichtigheid is geboden, maar ...

Een dubbele breuk en einde toernooi. Dat was hoe het zaterdagavond nog klonk. Maar misschien is er toch nog een mogelijkheid.

Castagne kwam zwaar in botsing in een kopduel met Kuzyaev. Beiden gingen tegen de vlakte en kwamen niet recht.

Finale?

Het einde van het toernooi, gaf Roberto Martinez meteen aan. Maar mogelijk is er toch nog een beetje hoop. Die heeft de rechterwingback in ieder geval zelf nog.

Hij droomt van de finale, weet Het Nieuwsblad. Dinsdag zou hij mogelijk onder het mes gaan in Antwerpen, als de zwelling voldoende is afgenomen. De finale is op 11 juli en lijkt sowieso heel kort dag te zijn.