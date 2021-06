Favorieten op de afspraak, wachten op goals en krasselende keepers: 3 vaststellingen na eerste EK-weekend

Het EK draait op volle toeren. Na drie dagen en zeven wedstrijden maken we een eerste balans op aan de hand van drie vaststellingen.

1. (Schaduw)favorieten meteen op de afspraak

't Blijft altijd vreemd, zo'n openingsmatch op een groot toernooi. Italië, helemaal gerehabiliteerd onder Roberto Mancini, toonde zich vanaf minuut één de betere van een erg defensief Turkije. Met fris voetbal én een stevige organisatie in balverlies won La Squadra verdiend met 3-0. Idem dito voor de Rode Duivels. Na een vroeg doelpunt van Romelu Lukaku was het moeilijkste al na tien minuten gebeurd. Na het doelpunt van Thomas Meunier kon de handrem op bij het nummer één op de FIFA-ranking. Engeland won op Wembley dan weer oververdiend van een ietwat teleurstellend Kroatië. Met jongens als Bellingham, Foden, Mount en Sancho oogt de toekomst erg mooi voor de Three Lions. Moeten we ook dit toernooi al rekening houden met hen? Het zou zomaar kunnen.

2. Spektakel? Sla eerste helft over

In de zeven wedstrijden tot dusver werd er negentien keer gescoord. In 79% van de gevallen (15 op 19) was dat in de tweede helft. Het moet zijn dat er straffe koffie geserveerd wordt door de UEFA tijdens de pauze. Enkel in België-Rusland en Oostenrijk-Noord-Macedonië werd er in het eerste bedrijf gescoord. Wat dat betreft spande Nederland-Oekraïne zondagavond de kroon. In de felbevochten 3-2 zege van Oranje vielen alle doelpunten in de tweede helft.

3. Krasselende keepers

Het is 'maar' een keeper, hoor je wel eens smalend zeggen. Het belang van een goede doelman, of het ontbreken ervan, werd al pijnlijk duidelijk tijdens het openingsweekend. De blunder van Oostenrijk-doelman Bachmann leverde geen puntenverlies op. Dat was echter wel het geval voor Bushchan. De goalie van Oekraïne maakte met enkele vreemde tussenkomsten geen beste beurt tegen Oranje. Kasper Schmeichel, doorgaans een meer dan betrouwbaar sluitstuk, liet de kopbal van Pohjanpalo knullig door de handen glippen. Al had de doelman van Leicester uiteraard andere dingen aan zijn hoofd op dat moment. Ook Thomas Meunier kreeg zijn doelpunt op een dienblad aangeboden door de weifelende doelman van de Russen.