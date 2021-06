Pfaff is lyrisch over Lukaku: "Hij kan zich meten met Pelé, Maradona en andere groten in de geschiedenis van het voetbal"

Romelu Lukaku is ons absolute speerpunt op dit Europees Kampioenschap. In de eerste wedstrijd ontgoochelde de spits allerminst en er werd door de (inter)nationale pers dan ook kwistig gestrooid met superlatieven. Ex-Rode Duivel Jean-Marie Pfaff gaat hierin wel heel ver.

Tegenover Tuttomercatoweb meende de voormalige sterkeeper dat Lukaku niet moet onderdoen voor sommige van de beste spelers die ooit op deze aardbol hebben rondgelopen.

"Lukaku is zonder twijfel de beste spits ter wereld. Hij is sterk, zeer correct en heeft de kwaliteit van Pelé, Maradona en andere groten in de geschiedenis van het voetbal. Hij is niet alleen een geweldige speler, hij is ook een goed mens, en dat is heel belangrijk."

"Lukaku is een geweldige speler. Ik ben erg blij met wat hij doet bij Inter en ik hoop dat hij nog vijf jaar zoals dit in Italië kan doen."