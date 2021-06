Mirallas hoopte stiekem op EK-selectie: "Ik had graag een uitleg gehad van Martinez"

De EK-selectie was voor Roberto Martinez een harde noot om te kraken. Er vielen enkele spelers uit de kern die er in de voorbije weken en maanden telkens bij waren. Toch hoopte Kevin Mirallas, al een hele poos uit the picture als international, op een selectie.

"Mijn makelaar had contact met de bondscoach en hij vertelde dat hij mij volgde in Turkije", zegt de ex-speler van onder meer Lille en Antwerp in La Dernière Heure. "Maar hij is nooit zelf komen kijken."

"Ik had graag een uitleg gehad, want in de selectie van 26 zitten toch spelers die niet al te veel speelden bij hun club. Ik was er graag bij geweest."

Gezien de huidige weelde op de flanken is dit misschien wel een beetje een gekke uitspraak, al draaide Mirallas een prima seizoen bij het Turkse Gaziantep. Hij tekende er voor zeven doelpunten en zes assists in 31 wedstrijden.