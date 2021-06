Courtois ambitieus: "Tijd om een trofee de lucht in te steken, hoop ik"

De 3-0 van België tegen Rusland was toch wel indrukwekkend, al was het voetbal niet waanzinnig. Maar de Rode Duivels willen veel meer.

"We kennen elkaar al lang en de chemie in de groep zit heel goed. Ik heb tegen Lukaku al gespeeld toen we twaalf, dertien jaar waren", aldus Courtois.

Halve leven samen

"We kennen elkaar dus al ons halve leven. Als we samen zijn, dan zijn we echt een groep vrienden", klinkt het bij CNN.

"Voetbal blijft voetbal en iets voorspellen is moeilijk. Er zijn veel toplanden en ook de andere teams kunnen ons pijn doen. Maar de tijd om een trofee te liften is gekomen, hoop ik. We zijn ambitieus."