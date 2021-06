Deense bondscoach laat spelers zelf beslissen of ze tegen Rode Duivels willen spelen

Kasper Hjulmand zal donderdag tegen de Rode Duivels geen spelers opstellen die na het voorval met Christian Eriksen zich nog niet klaar voelen om te voetballen.

De gebeurtenissen van afgelopen weekend hebben een stevige indruk nagelaten. "Het is nog te vroeg om te zeggen of elke speler mentaal bereid zal zijn om donderdag te spelen", vertelde hij tijdens een persmoment. "En het is OK als een speler aangeeft emotioneel niet klaar te zijn om tegen België aan te treden."

De positieve berichten over Eriksen doen de groep echter goed. "De laatste 24 uren waren goed voor de groep. We weten dat Christian het goed stelt. En we staan opnieuw op het trainingsveld. Er waren lachjes te zien op de gezichten van de spelers."

Hjulmand blijft de kritiek op de UEFA herhalen over het feit dat er slechts twee opties waren om de match uit te spelen. "Ik had de indruk dat wij en de spelers onder druk werden gezet. Er is geen twijfel dat we twee opties kregen van de UEFA. Ik was daar. Ik weet het. Er waren maar twee opties. Dat was heel, heel duidelijk."