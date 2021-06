UEFA komt met officieel statement na Denemarken - Finland: "Een andere optie was er niet"

UEFA kreeg bakken kritiek voor de manier waarop er gehandeld werd na de hartstilstand van Christian Eriksen. De Europese voetbalbond komt met een statement naar buiten waarin er allesbehalve in de spiegel wordt gekeken.

Denemarken en Finland kregen na het hartfalen van Christian Eriksen twee opties: de wedstrijd na een pauze diezelfde avond hervatten - wat ook effectief is gebeurd na een telefoontje van Eriksen zelf - of daags nadien op het middaguur voetballen. “Spelers moeten minstens 48 uur rust hebben tussen twee wedstrijden. Een andere optie was er dus niet.”

“We zijn er dan ook zeker van dat we correct hebben gehandeld in deze precaire situatie en met het oog op de spelers”, aldus UEFA in een officieel statement. “Er is inderdaad besloten om de wedstrijd te hervatten, maar dat is pas gebeurd nadat Denemarken en Finland hadden verzocht om diezelfde avond verder te spelen.”