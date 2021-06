Dit is ons 'Team van de Speeldag' op speeldag 1 van het EK - met drie(!) Rode Duivels

Ook op het EK gaan we elke speeldag opnieuw op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we Olsen, die met heel wat knappe reddingen de Spanjaarden uiteindelijk op 0-0 hield. Ook Hradecky en Ward verdienden een eervolle vermelding.

Verdediging

Achterin kiezen we voor vijf belangrijke personen. Robertson was de beste man voor de Schotten met héél wat goede voorzetten, Meunier was met een doelpunt en assist heel belangrijk voor de Belgen als invaller.

Centraal kunnen we niet naast een beresterke Boyata, terwijl Alaba bij de Oostenrijkers als libero fungeerde en het prima deed. De match van Kjaer was vooral extrasportief van enorme waarde, meer kunnen we daar niet over zeggen.

Middenveld

Op het middenveld kiezen we voor Mak, die Slowakije op sleeptouw wist te nemen, en Philips die hetzelfde deed voor Engeland.

Aanval

Voorin kiezen we voor logische keuzes: Ronaldo, Lukaku en Schick scoorden elk twee doelpunten op speeldag 1.

Dat levert dan onderstaand elftal op: