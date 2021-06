Franse aanvoerder legt uit waarom Les Bleus niet meedoen aan het knielen

De Franse nationale ploeg heeft dinsdagavond niet geknield om te protesteren tegen racisme en daar hebben ze een reden voor, ook al was het eerst wel gepland.

Nochtans hadden Les Bleus wel degelijk de bedoeling om te knielen, maar werd de protestactie in laatste instantie afgeblazen.

Op het EK gingen onder andere al de Rode Duivels en Engeland door de knie voor de actie, al kwam er daar ook veel protest op.

Volgens de Franse kranten werd de actie afgeblazen door de verwarring met de paraglider die het stadion binnenvloog, maar dat klopt niet volgens de Franse aanvoerder Hugo Lloris.

"Wij vinden dat als wij het doen, alle landen het moeten doen en ze de steun moeten krijgen van de UEFA", legde de Franse doelman de situatie uit. "In de Premier League was het een gezamenlijk initiatief. Maar op dit toernooi is dat niet het geval. Het betekent niet dat wij niet achter de zaak staan. Wij willen geen racisme in onze sport en onze gemeenschap."