OFFICIEEL: verdediger die meer dan 200 wedstrijden heeft gespeeld voor Tottenham gaat bij Engelse promovendus aan de slag

Rose speelde bijna 15 jaar voor Tottenham en daarin was de verdediger goed voor maar liefst 214 wedstrijden. Hij scoorde 10 doelpunten en gaf 29 assists voor de Spurs. Zijn contract werd echter niet verlengd en daardoor werd Rose deze zomer een vrije speler.

Watford heeft ervan geprofiteerd om hem nu transfervrij binnen te halen. In een ver verleden speelde Rose al eens bij Watford, maar toen kwam hij niet verder dan zeven wedstrijden voor de club. Hij tekende een contract voor twee seizoenen.

✍ Danny Rose has agreed a move to Vicarage Road, we're delighted to confirm.



Welcome back to Watford, Danny! 🐝@_AFEX