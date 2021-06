🎥 Paraglider van Greenpeace verwondt verschillende toeschouwers voor EK-duel, UEFA trekt naar rechtbank

Op televisie was er niets van te zien, maar net voor de aftrap van het EK-duel tussen Frankrijk en Duitsland vloog een paraglider de Allianz Arena binnen.

De actie van de milieu-activist van Greenpeace liep echter niet zoals gepland. De man raakte de spidercam, verwondde enkele mensen in het publiek en raakte ook de Franse bondscoach.

Greenpeace wilde met de actie protesteren tegen Volkswagen, één van de sponsors van het EK. "Hé, Volkswagen, het is tijd om alle olie te bannen. Stop ermee om klimaatvernietigende diesel- en benzineauto's te verkopen", schreef Greenpeace vlak voor de stunt op Twitter.

Verschillende voetbalfans werden in het ziekenhuis behandeld voor hun verwondingen. De Franse bondscoach Didier Deschamps kwam er vanaf met een blauwe plek.

Greenpeace verontschuldigde zich na de actie. "Dit protest had niet de bedoeling om de wedstrijd te verstoren of om mensen te blesseren. We hopen dat niemand ernstig gewond is geraakt. Acties van Greenpeace zijn altijd geweldloos. Helaas is het deze keer niet volgens plan verlopen."

UEFA zal alvast een juridische procedure opstarten. "Deze onachtzame daad, die serieuze gevolgen had kunnen hebben voor heel wat mensen in het stadion, heeft ervoor gezorgd dat verschillende mensen naar het ziekenhuis moesten voor verzorging", klonk het in een mededeling.

De man die de stunt uithaalde werd naar de uitgang geleid door enkele stewards.