Zweedse voetbalbond stapt naar politie na vele haatreacties tegen eigen speler

Na het 0-0-gelijkspel tegen Spanje is Marcus Berg kop van jut op sociale media. Hij krijgt heel wat haatreacties over zich heen na een gemiste kans.

De Zweedse supporters hebben het blijkbaar moeilijk om de spelers van hun nationale ploeg onvoorwaardelijk te steunen.

In de aanloop naar het EK kreeg Dejan Kulusevski al heel wat over zich heen toen hij positief testte op het coronavirus. Hij werd op sociale media zwaar beschuldigd het virus in de ploeg gebracht te hebben. Wellicht sluit de winger van Juventus vandaag weer aan bij de ploeg.

Na het 0-0-gelijkspel was Marcus Berg dan weer kop van jut nadat hij een grote kans liet liggen tegen Spanje. Op sociale media werd hij zwaar door het slijk gehaald en kreeg hij af te rekenen met heel wat haatberichten.

Voor de Zweedse voetbalbond ging het allemaal te ver. Zij dienden een klacht in bij de politie, zo bevestigde het beveiligingshoofd Martin Fredman aan de Zweedse omroep SVT Sport. Het zou om honderden berichten richting Berg gaan.