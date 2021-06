Nederlander is ongelukkig bij Manchester United: makelaar heeft hem aangeboden bij Spaanse topclub

Donny Van de Beek zou op weg naar de uitgang zijn bij Manchester United. De centrale middenvelder kreeg weinig speelminuten het voorbije seizoen en daardoor zou hij ongelukkig zijn.

Vorige zome maakte Donny Van de Beek een droomtransfer door Ajax te verlaten voor Manchester United. De Nederlander zal echter niet heel tevreden zijn over het voorbije seizoen, want hij kwam maar weinig aan de bak bij de Engelse topclub.

Volgens Sport zou Van de Beek zelfs ongelukkig zijn bij Manchester United en zou zijn makelaar hem aangeboden hebben bij FC Barcelona. Het is nog niet duidelijk of de Catalaanse topclub interesse toont in Van de Beek.