Sergio Ramos in tranen na vertrek bij Real Madrid: "Ik zal hier op een dag terugkomen"

Woensdag raakte het nieuws bekend dat Sergio Ramos Real Madrid zal vertalen. Meteen toonden al heel wat Europese topclubs zoals onder meer PSG en Manchester United interesse. Ook Sevilla werd genoemd, maar de Spaanse club zou niet in de markt zijn voor de ervaren verdediger.

Volgens Fabrizio Romano heeft Sergio Ramos nu afscheid genomen van Real Madrid. Het werd een emotionele persconferentie. "Ik zal hier op een dag terugkomen, dat weet ik zeker. Ik wil Real Madrid enorm bedanken, ik zal jullie altijd in mijn hart meedragen", vertelde Sergio Ramos in tranen.

Sergio Ramos in tears during his Real Madrid farewell: “I’ll come back here one day, I’m sure. I want to say a huge thanks to Real Madrid, I will always carry you in my heart”. ⚪️🇪🇸 #Ramos #RealMadrid pic.twitter.com/ERWZnTmVa6