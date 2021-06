🎥 Het mooiste moment van Denemarken - België

De beelden van Christian Eriksen zijn op ieders netvlies gebrand. Gelukkig is hij volop herstellend en de spelers van België en Denemarken wilden hun collega hun steun betuigen.

Spelers van beide teams hadden aangekondigd dat ze in de 10de minuut een steunbetuiging wilden geven aan Christian Eriksen. De Deense speler was namelijk getroffen door hartfalen in de wedstrijd tegen Finland.

Zo viel het spel stil in de 10de minuut om hun collega steun te geven in zijn herstel. Dit leverde prachtige en emotionele beelden op in wat normaals een harde wereld is.