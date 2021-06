Brazilië boekt tweede overtuigende zege op Copa America: zeven goals in twee wedstrijden

Brazilië heeft donderdag in zijn tweede groepswedstrijd op de Copa America Peru verslagen met een duidelijke 4-0.

De Seleção kwam vroeg op voorsprong in de 12de minuut via Alex Sandro, maar kon pas veilig afstand nemen van Peru in minuut 68 na een goal van sterspeler Neymar. Uiteindelijk diepten de Brazilianen de score nog uit tot 4-0 met goals in de 89ste en de 93ste minuut.

Brazilië begint zo aan het tornooi met twee overtuigende zeges. Zondag versloeg het Venezuela al met 3-0.

De Copa America moest net zoals het EK vorig jaar plaatsvinden, maar door het coronavirus werd de editie uitgesteld.