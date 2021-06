"De Bruyne beter dan Messi en Ronaldo" en "PlayStation-goal"

De ommekeer die Kevin De Bruyne teweeg bracht, was opmerkelijk te noemen. De middenvelder werd in binnen- en buitenland geroemd. De buitenlandse pers was zelfs lyrisch over zijn prestatie.

Bij de Engelse rechtenhouder ITV werd co-commentator Ally McCoist zelfs extatisch. "De intrede van Kevin De Bruyne heeft de match met één zet doen kantelen", aldus McCoist. "Hij was magnifiek - niets meer, niets minder. De controle en het inzicht dat hij toonde bij de gelijkmaker was subliem. De hele wereld dacht dat De Bruyne zou schieten, maar moet een zijdezachte pass speelde hij Thorgan Hazard vrij. Het was een PlayStation-goal!"

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport zag de slechte eerste helft. "Maar dan kwam Kevin De Bruyne binnen en stak het licht aan. Met twee geweldige acties draaide De Bruyne het resultaat om."

In Brazilië waren ze eerder kritisch voor het samenspel, maar SporTV zag ook het potentieel. "België is een goudmijn aan talent. Misschien niet erg goed samengesteld. Al is dat relatief - de eerste drie wissels van de bondscoach waren De Bruyne, Hazard en Witsel. Ze stromen over van talent. Alleen Frankrijk heeft een hoger potentieel dan de Belgen."

Analist Arnaldo Ribeiro stak zijn bewondering voor het aandeel van Kevin De Bruyne daarin niet weg. "Als hij voor sommigen niet de beste speler ter wereld is, dan toch zeker wel de meest complete. De Bruyne kan verdedigen, duels winnen en beslissend zijn. "Ik ga misschien verketterd worden, maar De Bruyne is completer dan Messi en Ronaldo in het voetbal dat vandaag gespeeld wordt. Hij maakt het hele team beter."