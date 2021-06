Christian Eriksen niet langer in ziekenhuis

Christian Eriksen moest zaterdag 12 mei van het veld gedragen worden vanwege een hartstilstand. De Deen overleefde het voorval gelukkig, maar bleef nog in het ziekenhuis om tests te ondergaan.

De middenvelder moest geoppereerd worden aangezien er besloten was om een defibrilator te plaatsen in de hoop de kans op het voortzetten van zijn carrière te verhogen. Nu mag hij het ziekenhuis dus verlaten.

"De operatie ging goed en ik voel me prima, onder de omstandigheden", liet Eriksen weten.

