'Club Brugge gaat concurrentie aan met AC Milan voor ex-speler Standard'

In de Roemeense pers lazen we vrijdagmiddag een wel erg opvallend gerucht. Daarbij komt een ex-speler van Standard in de geruchtenmolen terecht.

Razvan Marin stond al eventjes in de belangstelling van onder meer AC Milan, maar er zijn nu kapers op de kust. Club Brugge In de Roemeense pers komt nu naar buiten dat ook Club Brugge zou azen op de gewezen middenvelder van Standard. Ajax betaalde in 2019 nog 12,5 miljoen euro voor de Roemeen aan Standard, afgelopen seizoen werd hij op huurbasis gestald bij Cagliari.