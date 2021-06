KV Mechelen hoopt nog op positieve afloop in twee moeilijke dossiers

KV Mechelen heeft al drie aanwinsten binnengehaald, maar hoopt de ploeg nog verder te versterken met twee spelers van vorig seizoen. Maar Marian Shved en Ferdy Druijf houden, wordt niet makkelijk.

Druijf en Shved waren niet op de eerste training. Ze werden beiden vorig seizoen gehuurd en Malinwa wil hen ook houden, maar ze zijn alle twee duur. Druijf wil bovendien een definitieve transfer, weet GvA. Maar daar heeft KV het geld niet voor.

Shved is bij Celtic begonnen aan de voorbereiding, want de nieuwe trainer Ange Postecoglou wil hem eerst aan het werk zien. Daarna wordt beslist over een mogelijke uitleenbeurt.