Zwak Kroatië geraakt niet voorbij Tsjechië

Een zwak Kroatië verloor zijn eerste wedstrijd op het EK tegen Engeland en pakt nu slechts een punt tegen Tsjechië. Als de Kroaten willen doorstoten zullen ze volgende week Schotland opzij moeten zetten.

Tsjechië laat wel zijn sterkste kant zien. Het kwam snel op voorsprong via een strafschop van Patrick Schick. Aan de rust was de stand dan ook 1-0. In de tweede helft kon Ivan Perisic (ex-Club Brugge) de 1-1 maken om zo de hoop op kwalificatie voor de volgende ronde levend te houden. De Tsjechen nemen een grote stap richting de achtste finales met dit gelijkspel.

The Czech Republic took a HUGE step towards qualifying for the last 16 at Euro 2020 with an entertaining draw against Croatia at Hampden Park.



