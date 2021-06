Een ietwat cynisch matchverslag van Zweden-Slovakije: Zweden wint, maar een herhaling moeten ze ons niet meer aandoen

Laten we zeggen dat Zweden-Slovakije geen plaats krijgt in de geschiedenisboeken van het Europees kampioenschap in de sectie hoogstaande wedstrijden. Aan dat hoofdstuk wilde geen van beide ploegen beginnen.

We gaan er geen doekjes om winden: Zweden-Slovakije was een match om snel te vergeten. Onze collega gisterenmorgen: "Kom, we zijn hier nu toch. We gaan naar die match kijken. Stuur eens een mailtje naar de UEFA of we nog geaccrediteerd geraken?" Een uur of twee later: "Dear Johan Albert J., Thank you for your message. Please note that we have now confirmed a media booking for Florian Holsbeek and yourself for M21 SWE-SVK."

Ze hadden het beter geweigerd. Die eerste helft was om bij in slaap te vallen. Slovakije dat absoluut geen zin had om het spel te maken en Zweden dat absoluut geen kwaliteit genoeg had om dat af te straffen. Hamsik is niet meer de speler die hij geweest is. En de Forsberg van bij Leipzig hebben we in geen velden of wegen bespeurd. Marcus Berg en Alexander Isak? Onzichtbaar! Larsson? Alle tijd van de wereld om voorzetten te trappen, maar we zagen er geen enkele voorbij de eerste paal gaan.

Eén grote kans!

Dag moeder! Merci Florian! We hadden ook naar de nieuwste aflevering van Loki kunnen kijken op Disney Plus. Hopen op een betere tweede helft was als bidden voor regen in de Sahara: zo goed als zeker verloren moeite, maar er toch op hopen. En 't gebeurde toch: Duda schoot niet zover over. Daar waren we al blij mee. Het enige dat na 55 minuten op het papiertje van kansen kwam.

Op het uur ineens rumoer uit het Zweedse vak: Augustinsson die van dichtbij kon koppen en Dubravka die met één van de beste reddingen van het toernooi uitpakte. Wat een reflex! We hoorden Stef Wijnants, de brave man die van Sporza de opdracht had gekregen om de match vol te lullen, zuchten van opluchting. Eindelijk iets om over te vertellen. Hij had al een paar keer om wodka geroepen om het vol te houden...

Nu goed, er kwamen wel wat kansen, maar niets om echt over naar huis te schrijven. Maar toch viel er nog een winnaar uit de bus. Alexander Isak kwam ineens alleen voor Dubravka en ging over diens gestrekte armen liggen. Penalty en daar wist Forsberg wel raad mee. Paniek in de Slovaakse tent! 80 minuten niet aan aanvallen gedacht en nu moesten ze het ineens gaan forceren? Ook niet te veel vragen hé! Of deze wedstrijd een winnaar verdiende? Niet echt, maar 't gebeurde toch.

Engeland-Schotland zal straks maar beter spetteren zijn of we zetten Loki op!