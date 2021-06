Duitse man van de match reageert vol vuur: "Daarom heeft de bondscoach me opgesteld"

Met een goal en twee assists was Robin Gosens zaterdag de man van de match in het duel van de Mannshaft tegen Portugal.

Robin Gosens hielp Duitsland aan een 2-4-overwinning tegen Portugal. "Dit voelt onwerkelijk aan, mooier kan het niet zijn", zei de man van Atalanta.

Het tactische plannetje van de Duitsers klopte helemaal. "Meer kan je je niet wensen. Ik denk dat de bondscoach me daarom heeft opgesteld, voor mijn offensieve kwaliteiten. Mijn ploeggenoten zochten me, daar ben ik heel blij mee."

Voor beide ploegen was het van moeten na de eerste speeldag in de zware poule. "Het was een topprestatie", vulde bondscoach Joachim Löw aan. "Onze instelling was fantastisch. We hebben terecht met deze cijfers gewonnen. Er zat van bij het begin veel tempo in onze acties. Ik verwachtte dat we de zaken die we tegen Frankrijk niet zo goed deden, vandaag beter zouden doen."

Duitsland moet op de slotspeeldag in de poule nog vol aan de bak tegen Hongarije voor een plaatsje in de achtste finales.