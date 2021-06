Ervaren Duitser moet België-Finland in goede banen leiden

Maandag nemen de Rode Duivels het in Sint-Petersburg op tegen de Finnen. Zaterdag maakte de UEFA bekend dat Felix Brych (45) deze wedstrijd zal leiden.

De Duitser Felix Brych is in het dagelijks leven advocaat en al jarenlang een van de toonaangevende scheidsrechters in Europa. Brych floot onder meer de CL-finale van 2017, waarin Real Madrid na verlenging stadsgenoot Atletico met 4-1 klopte.

Brych floot al op twee WK's en was ook actief op het EK2016, waarin hij onder meer de wedstrijd Zweden-België leidde. De Rode Duivels wonnen die match met 0-1, via een fraaie knal van Radja Nainggolan.

Op dit EK kwam Brych tot dusver één keer in actie, namelijk in de wedstrijd tussen Nederland en Oekraïne.