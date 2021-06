De beste derdes uitgelegd. En waarom we moeten hopen op een overwinning van Zwitserland tegen Turkije

De tweede speeldag werd inmiddels afgewerkt. Het gespeculeer over de mogelijke tegenstander in de volgende ronde kan volop losbarsten. Maar hoe zit dit juist met die beste derdes? Wij leggen het voor je uit.

De groepswinnaars uit de groepen B, C, E en F kennen hun tegenstander nog niet. Zij spelen tegen een beste derde. De tegenstander hangt af van uit welke groepen de beste derdes juist komen.

Welke tegenstanders de groepswinnaars voorgeschoteld krijgen, kun je lezen uit onderstaande tabel. Per rij heb je links de groepen die als beste derdes naar voren kwamen, en rechts zie je de respectievelijke tegenstander van de groepswinnnaars.

Voorbeeld: komen de beste derdes uit de groepen A, B, C en D (= eerste rij), dan zijn dit de wedstrijden in de volgende ronde:

1e uit groep B (= de groep van de Belgen) - 3e uit groep A

1e uit groep C (= Nederland) - 3e uit groep D

1e uit groep E - 3e uit groep B

1e uit groep F - 3e uit groep C

Beste derdes 1e groep B Nederland 1e groep E 1e groep F A B C D 3A 3D 3B 3C A B C E 3A 3E 3B 3C A B C F 3A 3F 3B 3C A B D E 3D 3E 3A 3B A B D F 3D 3F 3A 3B A B E F 3E 3F 3B 3A A C D E 3E 3D 3C 3A A C D F 3F 3D 3C 3A A C E F 3E 3F 3C 3A A D E F 3E 3F 3D 3A B C D E 3E 3D 3B 3C B C D F 3F 3D 3C 3B B C E F 3F 3E 3C 3B B D E F 3F 3E 3D 3B C D E F 3F 3E 3D 3C

Elke groepswinnaar zal de derde uit groep F (de groep des doods met Frankrijk, Portugal en Duitsland) willen vermijden. Voor de groep van de Rode Duivels (groep B) is het hierbij belangrijk dat de derde uit groep A zich bij de beste derdes nestelen. Is dit niet het geval, dan speelt België (indien groepswinnaar) altijd tegen de derde uit groep F (op voorwaarde dat die zich ook plaatst bij de 4 beste derdes).

Na 2 speeldagen is dit de stand van de derdes:

Pos Groep Ploeg P DS 1 F Portugal 3 +1 2 C Oostenrijk 3 0 3 B Finland 3 0 4 E Spanje 2 0 5 D Kroatië 1 -1 6 A Zwitserland 1 -3

In groep A spelen Zwitserland (1 punt) en Turkije (0 punten) tegen elkaar voor de derde plaats. Willen we in de volgende ronde gespaard blijven van een match tegen Frankrijk, Portugal of Duitsland dan moeten we hopen op een overwinning van Zwitserland. Bij een gelijkspel zijn zowel Zwitserland als Turkije uitgeschakeld. Bij winst van Turkije is er nog een waterkansje dat zij zich alsnog als 1 van de 4 beste derdes plaatsen voor de volgende ronde.