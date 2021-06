Bondscoach geeft halve basisploeg vrij en wil Romelu tegemoet komen: "Elke speler wil elke minuut spelen"

Roberto Martinez heeft al zijn halve ploeg prijsgegeven die start tegen Finland: Courtois, Vermaelen, Eden Hazard, De Bruyne en Witsel zijn zeker van hun plaatsje. En Romelu Lukaku waarschijnlijk, want die wil met zijn medesterren wat automatismen opdoen.

Het is niet onlogisch dat Romelu vraagt om te spelen tegen Finland. Hij wil weer wennen om met al de sterkste spelers achter zich te spelen. “Deze spelers hebben geen motivatie nodig om te spelen, zeker niet op een toernooi. Elke speler wilt elke minuut spelen. Niemand vraagt om te rusten. De toewijding van deze spelersgroep is onze grote sterkte. Deze situatie is een luxeprobleem voor mij als coach”, zegt Martínez. "Maar ik heb nog niet beslist of Romelu gaat starten. De data zijn in ieder geval goed."

Finland wordt volgens de bondscoach alvast geen walk over. "Ze kennen elkaar en weten wat elkaars sterktes zijn. Zij zullen ervan genieten om zich misschien te kunnen kwalificeren voor de volgende ronde. In beide matchen tegen Denemarken en Rusland heb je gezien dat ze een zeer competitief team zijn. Ze zullen er alles aan doen om zich te kwalificeren en dat zou zeer verdiend zijn.”

Maar hij verwacht van zijn eigen ploeg wel meer als die eerste helft tegen Denemarken. “"Ik zou vooral zeer teleurgesteld zijn als we morgen niet op niveau zijn. Als je wint, groei je elke keer. Als je verliest, is het duidelijk dat je niet goed genoeg was. En in dat laatste geval zal ik zeer teleurgesteld zijn morgen.”