Thiago Alcántara kan zich moeilijk vinden in het moderne voetbal

Thiago Alcántara is geen fan van het huidige voetbal. Dit zei de middenvelder van Spanje in een interview.

"Ik ben altijd tegen geweest en ik zou willen dat de VAR er niet meer was", zegt Thiago in een interview met L'Équipe. "De VAR neemt de essentie van het spel weg. De sluwheid en kattenkwaad van spelers horen bij het voetbal. Zolang je er niemand mee kwetst natuurlijk."

"Als we voetballen, maken we fouten", vervolgt de dertigjarige spelmaker. "Scheidsrechters mogen ook fouten maken, we zijn allemaal mensen. Zonder de sluwheid van sommige spelers zouden veel legendarische acties in de geschiedenis van het voetbal nooit hebben bestaan. Ik ben wat dat betreft vrij klassiek. Ik haat het moderne voetbal."