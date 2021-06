Trekt Dumfries naar de Serie A na geslaagd EK tot dusver? "Hij is als een bitcoin"

Als er één naam is die valt over Oranje, dan is het wel Denzel Dumfries. Zijn passage op het EK brengt hem meteen tot een gewild transferdoelwit.

Denzel Dumfries maakt mee het mooie weer bij Oranje. Dat levert hem meteen de status van transferdoelwit op. Zo zouden Everton, Bayern München en Internazionale een overgang zien zitten.

De speler van PSV voelt ook dat het lekker loopt. ”Ik ben zeker goed begonnen. Het team ook en dat is het belangrijkste. Ik ben blij dat ik mijn steentje daaraan bijdraag. Ik vind dat we het goed doen. We zitten er lekker in en moeten deze lijn zien vast te houden", zegt hij in een persmoment.

Aan een transfer denken doet hij voorlopig niet. De Italiaanse krant Gazzetta dello Sport vergelijkt Dumfries met een bitcoin. "In het begin vertrouwt niemand het, maar je had er maar beter in kunnen investeren", schrijven ze in Italië terwijl hij met Inter in verband wordt gebracht.

Dumfries haalt zijn schouders op. "Dat is wel een grappige vergelijking. Cody Gakpo heeft me ooit wat geleerd over bitcoins. Ik heb er een aantal afgeschaft, maar volgens mij gaat het op dit moment niet zo goed daarmee. Laten we hopen dat het met mij niet bergafwaarts gaat, haha."