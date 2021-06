Union wint tweede duel in de voorbereiding met knappe 0-5

Kersverse eersteklasser Union Sint-Gillis speelde gisteren zijn tweede wedstrijd in de voorbereiding. Er werd met 0-5 gewonnen op het veld van Tempo Overijse.

Tempo Overijse, een ploeg uit de derde amateurklasse, was de tweede tegenstander van Union Sint-Gillis is de voorbereiding. Union won woensdag met 2-6 op het veld van Renaissance Mons. Op zaterdag ging Tempo Overijse voor de bijl. Les Unionistes wonnen de wedstrijd met 0-5. De doelpunten kwamen van François, Bager, Sigurdarson en twee keer Cordero.

Cordero had dit te zeggen na de wedstrijd: "Na het doelpunt tegen Mons maakte ik er vandaag twee. Dat doet me natuurlijk veel deugd, maar ik was dat verschuldigd aan Dante Vanzeir die me twee perfecte assists gaf". Deze wedstrijd was ook de comeback van Dante Vanzeir na een kleine blessure. De eerste minuten na mijn blessure hebben me veel goeds gedaan, zowel op mentaal als op fysiek vlak. Het begin was wat lastig, maar we zitten in volle voorbereiding en dit zijn noodzakelijke momenten vooraleer ik kan terugkeren naar de competitie", vertelde de topspits van Union.