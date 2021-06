Georges Leekens schrijft Mertens zeker niet af: "Nog steeds een topspeler"

Dries Mertens werd al twee keer vroeg gewisseld door Roberto Martinez. De aanvaller zit ook niet in de beste vorm van zijn leven. "We mogen niet aan Dries twijfelen", aldus ex-bondscoach Georges Leekens in HLN.

“Hij oogt misschien iets minder fris — dat zal je me niet horen ontkennen. Maar hij is een speler die op elk moment kan ontploffen. Misschien straks al tegen Finland. Soms zijn het zulke spelers die je ver brengen in een toernooi. (lacht) Ik zou voorzichtig zijn met hem al af te schrijven", klinkt het in de krant.

Mertens is nog niet over zijn top, meent Leekens. “Hij is nog steeds één van onze topspelers. Hij nam vroeger al het voortouw, dat zal nu niet anders zijn. En we weten dat Roberto Martínez graag het vertrouwen geeft aan spelers die al veel betekend hebben voor hem én voor de nationale ploeg. Je weet wat je aan Mertens hebt. Op, maar ook naast het veld. Een voortrekker, iemand op wie je kan rekenen in de groep."