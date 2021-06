Hazard heeft focus op één ding: EK-winst - "Toptoernooi voor mij en halve finales eruit zou ontgoocheling zijn"

Eden Hazard is terug en wil zich weer amuseren op het veld. Maar het teambelang staat voorop. De 30-jarige Hazard wil de wereld wel bewijzen dat hij nog steeds de oude is, maar wil dat liefst doen door op 11 juli triomfantelijk in Wembley te staan.

Het is maar om te zeggen: Hazard heeft de focus op EK-winst gezet. “Als we de finale spelen en we verliezen, zal ik diep ontgoocheld zijn”, besluit Hazard. “Als ik persoonlijk nog een ­toptoernooi speel, maar we gaan er met de Rode Duivels uit in de ­halve finales, dan zal het ook een mislukking zijn." Hazard wil zijn ploeg aan het allerhoogste helpen. "Ik wil goed spelen, goals maken en mijn ploeg alles laten winnen. Pas dan zal ik tevreden zijn.”





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Finland - België live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.