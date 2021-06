Smaakmaker Feyenoord mogelijk naar de Premier League

Steven Berghuis maakt kans op een transfer naar promovendus Norwich City. De flankaanvaller maakte afgelopen seizoen het mooie weer bij Feyenoord, maar kan nu vertrekken.

Berghuis is de kapitein van de Rotterdammers. Hij scoorde afgelopen seizoen 18 wedstrijden en gaf 14 assists in 31 Eredivisie-wedstrijden.

PSV & Wolfsburg

Volgens transfermarkt.be heeft de Nederlander een marktwaarde van 12 miljoen, maar Sky Sports meldt dat Norwich City tussen de 4 en 5 miljoen heeft geboden. Of dat bedrag volstaat, is niet zeker aangezien PSV en Wolfsburg ook geïnteresseerd zijn in de 28-jarige aanvaller.