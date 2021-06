Ex-speler van Antwerp en Zulte Waregem hangt schoenen aan de haak: "Moment om andere uitdagingen aan te gaan"

Steve Colpaert (34) hangt de voetbalschoenen definitief aan de haak. De centrale verdediger speelde meer dan 250 wedstrijden in de Jupiler Pro League, voornamelijk voor Zulte Waregem. Nadien speelde Colpaert, die één cap voor de Rode Duivels haalde, bij Antwerp, waar hij op een zijspoor belandde.

Afgelopen seizoen vertrok Steve Colpaert naar Eendracht Aalst (2de Nationale), waar hij door het stopzetten van de competitie door de pandemie slechts twee officiële wedstrijden zou spelen.

Op sociale media maakte Colpaert het nieuws bekend. "Het is tijd om afscheid te nemen van het voetbal als speler. Het zal moeilijk blijven om te stoppen met iets dat ik altijd graag gedaan heb. Ik wil iedereen bedanken waarmee ik samengewerkt heb de voorbije 17 jaar. Een moment om andere uitdagingen aan te gaan en te genieten van mijn gezin. Bedankt voor alles", klinkt het.

Rode Duivel

Hoogtepunt van Colpaerts carrière is ongetwijfeld zijn eerste en enige cap voor de Rode Duivels. Dick Advocaat liet Colpaert debuteren in een oefeninterland tegen Kroatië (0-1 nederlaag). Ploegmaats die avond: Vertonghen, Hazard, Kompany, Lukaku, Witsel, Vermaelen, Alderweireld... Maar ook Mehdi Carcela mocht invallen in die oefengalop.