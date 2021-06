Kevin De Bruyne man van de match: "Het was oké"

De Rode Duivels hebben met 9 op 9 hun perfect rapport beet. En een aantal sterkhouders maakten heel wat minuten, belangrijk met oog op de toekomst.

Kevin De Bruyne speelde zijn eerste negentig minuten sinds zijn oogkasbreuk: "Ik heb ze op zich goed verteerd, al voel ik het nu wel", klonk het bij Sporza bij monde van de man van de match.

"We hebben zes dagen naar de volgende wedstrijd toe. Dat is genoeg recuperatietijd, dus het was voor Axel, voor Eden en mij belangrijk om veel minuten te maken."

Ruimte

"Het was net als tegen Denemarken oké. Er waren momenten die beter konden en momenten die goed waren."

"We hadden het af en toe moeilijk, maar de tweede helft was beter. Na het doelpunt begon de ruimte te komen. Wat er nu volgt in de achtste finales? We zijn daar niet mee bezig geweest om eventueel tweede te worden in de groep."