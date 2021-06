Blijft Vanheusden wél of niét bij Standard? "We mogen niet vergeten dat die constructie om die reden is opgezet"

Standard is deze week begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen. Ook Zinho Vanheusden meldde zich op Sclessin. "Maar ik heb geen idee of hij zal blijven", moet Mbaye Leye toegeven.

Inter Milano FC heeft namelijk een (verplichte) terugkoopoptie op Zinho Vanheusden. In principe moeten de Italianen de verdediger terug naar Milaan halen, maar de voorbije weken werd duidelijk dat er andere scenario’s mogelijk zijn.

“We mogen niet vergeten dat de constructie in de eerste plaats is opgezet omdat Standard op zoek is naar een economisch evenwicht”, slaat Mbaye Leye de nagel op de kop in Het Belang van Limburg.

Zinho Vanheusden? We zullen zien hoe de situatie op één juli zal zijn

Met andere woorden: de coach van de Rouches weet dat hij eigenlijk niets in de pap te brokken heeft. “Ik hoop dat Zinho zal blijven, maar daarvoor moeten alle partijen tot een akkoord komen. We zullen zien hoe de situatie op één juli zal zijn.”