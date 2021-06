Nog vragen stellen bij Axel Witsel? "Enkel hoelang hij het conditioneel kan volhouden"

Axel Witsel kwam na zijn invalbeurt tegen Denemarken aan de aftrap tegen Finland. Van zijn blessure lijkt hij alvast geen last meer te hebben.

De meerwaarde van Witsel is niet te onderschatten. “Witsel was onopvallend, zoals het hoort voor een speler op zijn positie. Je moest hem echt al bewust gaan volgen om hem te zien. Toch voegde hij zich tegen de zwakkere Finnen makkelijk in de opbouw, ook in een vooruitgeschoven positie”, vertelt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Al was de match tegen Finland geen referentie. “Tegen Finland kon je hem, net als de andere Rode Duivels, minder beoordelen op het vrijlopen of zich aanspeelbaar maken, simpelweg omdat de Finnen nauwelijks druk zetten.”

Tegen Denemarken kwam dat wel heel goed tot uiting.”In die wedstrijd zag je tijdens zijn invalbeurt dat Witsel zich heel oordeelkundig vrijliep tussen de linies. En je zag toen onmiddellijk dat zijn medespelers hem betrokken in het spel. Nu is het alleen nog de vraag hoe lang hij het conditioneel kan volhouden.”