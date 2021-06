Club Brugge legt Openda vast tot 2024 & verhuurt hem meteen opnieuw

Loïs Openda heeft een contractverlenging tot 2024 getekend bij Club Brugge. Hij zal volgend seizoen opnieuw uitgeleend worden aan Vitesse.

Loïs Openda speelde afgelopen seizoen bij Vitesse in de Eredivisie. In 38 wedstrijden bij de club kon hij 13 keer scoren en gaf hij ook 5 assists. Daarmee wist hij Thomas Letsch, de Duitse trainer van Vitesse, te overtuigen. Voor hij opnieuw kon uitgeleend worden wou Club Brugge dat de 21-jarige Belgische spits eerst zijn contract verlengde.

Vandaag maakte Club Brugge benieuwd dat Openda zijn handtekening gezet had onder een contract tot 2024. De belofteninternational wordt ook meteen opnieuw verhuurd aan Vitesse. "Ik kijk er naar uit om nog een seizoen voor Vitesse te spelen. Mijn eerste jaar, waarin we Europees voetbal behaalden, is heel goed bevallen. Dan is het extra mooi om ook met Vitesse uit te komen in de Conference League. Daarnaast willen we natuurlijk weer een goed seizoen in de competitie draaien", liet Openda weten.