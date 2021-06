Batshuayi verschijnt met gebitsbeschermer op training

Michy Batshuayi verscheen met een gebitsbeschermer vandaag op training.

In normale omstandigheden zou je er bijna van smelten: de lach van Michy Batshuayi, maar vandaag was dat toch ietje anders. Hij verscheen namelijk met een oranje gebitsbeschermer op training.

De gebitsbeschermer was niet iets waar Michy Batshuayi wou mee opvallen of pronken. Integendeel zelfs, het is nodig aangezien hij tandproblemen heeft. Wat het probleem juist is weet niemand, maar het is wel duidelijk dat hij zondag zou kunnen spelen als dat nodig is.