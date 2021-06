Gert Verheyen hakt knoop bij Rode Duivels door: "Ik zou hem inbrengen, dat is comfortabeler"

Alle ogen op de achtste finale van de Rode Duivels. Wat doet bondscoach Roberto Martinez met Eden Hazard?

Voor de start van het EK was analist Gert Verheyen honderd procent overtuigd om Eden Hazard in de basiself te droppen, maar die vlieger gaat ondertussen niet meer op.

“Als hij volledig fit was, ja. Zijn wedstrijd was niet verkeerd. Zeker als je ziet waar hij vandaan komt. Had hij gescoord, dan is zijn gevoel anders én onze beoordeling ook”, zegt Verheyen in Het Nieuwsblad.

Zijn acties zijn niet splijtend zoals je van hem wil zien. “Het omgekeerde zou verbazen, hè. Je kan geen wonderen verwachten.”

Verheyen kiest er dan ook liever voor om hem niet te laten starten. “Hazard laten starten is nooit een verkeerde beslissing. Maar ik zou hem inbrengen. Als de rest op het veld al choco is. Dat is comfortabeler.”