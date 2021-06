Kylian Mbappé maakt bekend dat hij zal vertrekken bij PSG

Kylian Mbappé heeft nog een contract tot 2022 bij PSG. Als er geen verlenging komt, dan kan hij volgend seizoen transfervrij vertrekken in de Franse hoofdstad.

Dat wil PSG koste wat kost vermijden en daarom is het bereid mee te werken aan een transfer. Daar moet wel de juiste prijs tegenover staan.

Volgens journalist Daniel Riolo heeft de Fransman aan RMC zijn wens om te vertrekken bij PSG nu ook officieel gemaakt bij de club.

Al vaak wordt Real Madrid genoemd als nieuwe werkgever van Mbappé, maar daar zal wel de nodige centen tegenover moeten staan.

Kylian Mbappè has told PSG to let him go to Real Madrid. He wants to leave PSG this summer. @DanielRiolo #rmlive 🇫🇷