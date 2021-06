Het Europees kampioenschap van de owngoal

In het duel tussen Slovakije en Spanje viel de 7de owngoal van dit Europees Kampioenschap. Deze kwam op naam van Martin Dubravka. Dit is een absoluut record. Dit is evenveel owngoal in één EK als in de laatste 5 tornooien te samen.

Hieronder het overzicht van alle eigen doelpunten tot nu toe:

1) Turkey 0-1 Italy (Demiral)

2) Poland 0-1 Slovakia (Szczesny)

3) France 1-0 Germany (Hummels)

4) Portugal 1-1 Germany (Ruben Dias)

5) Portugal 1-2 Germany (Raphael Guerreiro)

6) Finland 0-1 Belgium (Lukas Hradecky)

7) Slovakijke 0-1 Spanje (Martin Dubravka)

7 - Martin Dubravka has scored the seventh own goal of EURO 2020; this is as many own goals as were scored at the 2000 (1), 2004 (2), 2008 (0), 2012 (1) and 2016 (3) editions of the tournament combined. Calamity. #EURO2020 pic.twitter.com/KQTSggN2SP