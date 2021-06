Ook Duivels geven - subtiel - signaal wat betreft diversiteit en tolerantie op persconferentie: regenboogband te zien

Dat het stadion van München van de UEFA niet in de regenboogkleuren mag verlicht worden, heeft wel wat losgemaakt. In heel Duitsland hebben ploegen hun stadion wel getooid in regenboogkleuren en in België deed AA Gent dat. Ook de Rode Duivels gaven een subtiel signaal.

Op de persconferentie van Hans Vanaken was een regenboogband te zien op de tafel. Eden Hazard zal die zondag dragen. Een teken van steun. De KBVB heeft ook op sociale media zijn steun al uitgesproken. De UEFA heeft immers beslist dat het stadion van München niet mag verlicht worden in de regenboogkleuren omdat het om een politiek signaal tegen de Hongaarse wet zou gaan. Die wet stelt dat het verboden wordt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te "promoten" bij jongeren onder 18 jaar. Daarop kwam er een vlaag van kritiek op Hongarije en president Viktor Orban. Critici spreken over een aanslag op onder meer de vrijheid van meningsuiting, waarbij de rechten van de LGBTQ-gemeenschap gefnuikt worden.