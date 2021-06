UEFA komt met statement over regenboogdiscussie

De UEFA raakte verwikkeld in het 'regenboogschandaal'. Duitsland wou een regenboogvlag projecteren op de Allianz Arena voor de wedstrijd tegen Hongarije, maar dat stond de UEFA niet toe (tot ongeloof van vele mensen).

"UEFA respecteert de regenboog", luidt de titel boven het statement van de UEFA. "Vandaag is de UEFA trots om de kleuren van de regenboog te mogen dragen. "Het is een symbool dat onze basiswaarden belichaamt en alles bevordert waarin we geloven - een meer rechtvaardige en gelijkere samenleving, die tolerant is ten opzichte van iedereen, ongeacht hun achtergrond, geloof of geslacht", voegden ze er nog aan toe.

Ze lieten ook weten dat het afwijzen van het voorstel van Duitsland om de regenboog te projecteren op de Allianz Arena fout geïnterpreteerd werd. "Het verzoek zelf was politiek, gekoppeld aan de aanwezigheid van het Hongaarse voetbalteam in het stadion voor de wedstrijd van vanavond tegen Duitsland", legde de UEFA uit.

Commotie alom

Van overal kwam er commotie op de Tweet van de UEFA. "Welke woordvoerder of communicatieverantwoordelijke durft dit te bedenken, op te schrijven én posten? Tenenkrullend", zei Jan Gatz op Twitter. Ook Aster Nzeyimana reageerde: "Ne mens zou op den duur nog roepen om de Super League, gewoon om UEFA te kloten."