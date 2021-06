Het was Advocaat die Lukaku destijds liet debuteren bij Rode Duivels: "Hij behoort tot de vijf beste spitsen ter wereld"

Dick Advocaat wordt door een pak Belgische voetbalwaarnemers gezien als dé grondlegger van het succes van De Rode Duivels. Al wil hij dat zelf niet gezegd hebben.

“Ik vind die stelling alleszins overdreven”, haalt Dick Advocaat de schouders op in Het Laatste Nieuws. “Het klopt dat ik mijn accenten heb gelegd en heb geijverd voor meer professionalisme rond de Rode Duivels en binnen de Belgische voetbalbond. Maar dat is het dan ook.”

Al moet het ook gezegd worden: het was Advocaat die Romelu Lukaku liet debuteren in het nationale elftal. “Die jongen was er sowieso wel gekomen. Hij was destijds nog een tiener, maar al een ongelooflijk talent. En een sympathieke kerel.”

“Romelu is een enorme liefhebber”, besluit Advocaat. “En precies dat onderscheidt hem. Als jonge speler wilde hij al alles weten en was hij bereidwillig om te luisteren én om hard te werken. Sindsdien is hij alleen maar beter geworden. Voor mij behoort Lukaku tot de vijf beste spitsen ter wereld.”