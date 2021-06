Fernando Santos reageert op achtste finale tegen Rode Duivels: "Dat kan in ons voordeel zijn"

In Sevilla wordt het een spannend duel tussen de Rode Duivels tegen Portugal. Bondscoach Fernando Santos liet zich alvast uit over de zaak.

"Nu is het eerst en vooral zaak om te recupereren", aldus Fernando Santos op zijn persconferentie na het gelijkspel tegen Frankrijk.

Warmte

"De Rode Duivels zijn het nummer een van de wereld", wil hij de favorietenrol enigszins van zich afschuiven zondagavond.

"Maar het zal warm zijn in Sevilla zondag. Dat kan misschien in ons voordeel werken. We gaan ons nu vooral focussen op de Rode Duivels."