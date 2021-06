Na Liverpool meldt een tweede grootmacht zich voor Tielemans: 'De middenvelder kan zijn loon van bij Leicester City méér dan verdubbelen'

De kans lijkt alsmaar kleiner dat Youri Tielemans ook volgend seizoen nog bij Leicester City zal voetballen. Liverpool FC meldde zich al, maar nu heeft een andere topclub de Rode Duivel in het vizier.

Leicester City probeert het contract van Youri Tielemans open te breken, maar de onderhandelingen lopen een pak moeizamer dan verwacht. Het is een vaag teken dat ook de middenvelder zelf de opties wil open houden.

Liverpool FC heeft zich al gemeld, maar volgens de Italiaanse media wil ook Juventus FC het jeugdproduct van RSC Anderlecht binnenhalen. Meer zelfs: de Italianen zijn naar verluidt al concreter dan the Reds.

Serieuze opslag

In Turijn ligt het contract inmiddels al klaar. De Oude Dame is bereid om Tielemans vijf miljoen euro per seizoen te betalen. Ter vergelijking: de Rode Duivel verdient bij the Foxes momenteel - het exacte bedrag hangt af van bron tot bron - een dikke twee miljoen euro per jaar.