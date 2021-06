Thomas Meunier verkiest het EK boven het WK: "Dat is nog meer de moeite waard"

Voor Thomas Meunier is een overwinning op het EK meer lonend dan een overwinning op het WK.

Als Thomas Meunier zou moeten kiezen tussen het winnen van het EK of het winnen van het WK, zou de Belgische verdediger ongetwijfeld voor het eerste kiezen. Dat duidde hij in een interview met de RTBF.

Volgens hem blijft het Europese continent de elite van het wereldvoetbal: "Het winnen van het EK is zelfs meer lonend dan het winnen van het WK gezien de teams en het niveau dat op de mat gelegd wordt. Het winnen van het EK is alsof je wereldkampioen bent. De beste teams zijn nu allemaal Europees op Brazilië na."



Maar voor Meunier deze zomer zal kunnen juichen is er nog een lange weg te gaan. De groepsfase zit erop, de knock-outfase begint stilaan vorm te krijgen. De Rode Duivels kruisen Portugal in de achtste finales van het EK. Vooraleer groter te dromen, zal België dus eerst moeten winnen van de Seleçao.